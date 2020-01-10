Сейчас сложно найти человека, у которого не будет смартфона, так как гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни.



При этом специалисты все также говорят об опасности использования смартфонов, а точнее их негативного воздействия на организм.

Роспотребнадзор рассказал, как «безопасно» пользоваться смартфоном, чтобы ограничить его воздействие. Рекомендации были опубликованы для родителей, где указано, что необходимо ограничивать время разговоров и класть устройство на безопасное расстояние.

Продолжительность звонков должна не превышать 2 минут, а рекомендуемый перерыв между разговорами должен быть не менее 15 минут.

В данном случае, в ведомстве говорят, что безопаснее всего будет не разговор, а переписка в мессенджерах. Чтобы снизить воздействие излучения на мозг в четыре раза во время разговора, советуют держать аппарат на расстоянии минимум 1 сантиметр от уха.

Во время вызова абонента не нужно держать смартфон возле головы, так как в этот момент устройство работает на максимальной мощности.

С мессенджерами оказалось не все так просто, так как он хоть и является для детей безопаснее, но при это их использование несет дополнительную нагрузку на растущие пальцы и кисть.

К тому же длительное использование смартфонов несет огромную нагрузку на зрение, а очки с металлической оправы во время использования смартфона и вовсе рекомендуется снимать в связи с тем, что металлы увеличивают интенсивность электромагнитного поля.

Во время сна телефон следует убирать как можно дальше, да и днем носить его в карманах не рекомендуется.