Роспотребнадзор рассказал, как «безопасно» пользоваться смартфоном

Меню
Поиск

USD/RUB: 61.23 EUR/RUB: 68.06 BTC/USD: 7879.07

10 февраля : пятница

ТОП новости

Интервью

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Huawei готовит ещё одного «убийцу» Apple iPad

Представитель Huawei журналистам рассказал, что планшет может быть выпущен с более крупным экраном и более мощным «железом».

Цена на 5G-смартфоны Honor снизится до 140 долларов

В 2020 году количество смартфонов с 5G будет увеличиваться, а сами аппараты будут дешеветь.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Роспотребнадзор рассказал, как «безопасно» пользоваться смартфоном

10.01.2020 22:42

Сейчас сложно найти человека, у которого не будет смартфона, так как гаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни.


При этом специалисты все также говорят об опасности использования смартфонов, а точнее их негативного воздействия на организм.

Роспотребнадзор рассказал, как «безопасно» пользоваться смартфоном, чтобы ограничить его воздействие. Рекомендации были опубликованы для родителей, где указано, что необходимо ограничивать время разговоров и класть устройство на безопасное расстояние.

Продолжительность звонков должна не превышать 2 минут, а рекомендуемый перерыв между разговорами должен быть не менее 15 минут.

В данном случае, в ведомстве говорят, что безопаснее всего будет не разговор, а переписка в мессенджерах. Чтобы снизить воздействие излучения на мозг в четыре раза во время разговора, советуют держать аппарат на расстоянии минимум 1 сантиметр от уха.

Во время вызова абонента не нужно держать смартфон возле головы, так как в этот момент устройство работает на максимальной мощности.

С мессенджерами оказалось не все так просто, так как он хоть и является для детей безопаснее, но при это их использование несет дополнительную нагрузку на растущие пальцы и кисть.

К тому же длительное использование смартфонов несет огромную нагрузку на зрение, а очки с металлической оправы во время использования смартфона и вовсе рекомендуется снимать в связи с тем, что металлы увеличивают интенсивность электромагнитного поля.

Во время сна телефон следует убирать как можно дальше, да и днем носить его в карманах не рекомендуется.

Просмотры:

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги