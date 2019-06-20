Роскомнадзор заказал систему контроля за онлайн-кинотеатрами

Разработкой программного обеспечения займется компания «М 13», которая за 1,5 млн рублей должна создать систему, позволяющую следить за онлайн-кинотеатрами на соблюдение статьи 10.5 закона «Об информации».

Заказчикам системы является Главный радиочастотный центр подведомственный Роскомнадзору.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на тендер, система должна контролировать видеосервисы, чтобы они не распространяли экстремистские материалы, призывы к терроризму, информацию о способах самоубийства, пропаганду насилия и жестокости, а также нецензурную брань.

Представители популярных в России сервисов Tvzavr и Okko поддерживают решение о создании такого сервиса.