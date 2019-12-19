Роскомнадзор заблокировал сайт с сериалами lostfilm.tv

Ранее Роскомнадзор блокировал лишь отдельные страницы с сериалами lostfilm.tv, основываясь на жалобах правообладателей.

Однако по решению Мосгорсуда теперь Роскомнадзор полностью заблокировал популярный сайт с сериалами lostfilm.tv.

Основой для такого решения стала жалоба компании Warner Bros, которая требовала заблокировать сайт из-за сериала «Супергерл». На сайте его можно было скачать бесплатно.

В связи с выявленными нарушениями Мосгорсуд передал Роскомнадзору постановление о блокировке. Теперь lostfilm.tv не работает по всей стране.

Пока достоверно неизвестно, разблокируют ли сайт после удаления сериала или нет. От комментариев по этому поводу представители сайте не оставляют.