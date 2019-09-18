Роскомнадзор заблокировал математический сайт вместо Telegram

Сайт artofproblemsolving.com был заблокирован Роскомнадзором и это заметил один из пользователей Facebook.

По его словам, IP-адрес тематического сайта был занесен в реестр Роскомнадзора, причем блокировка произошла по причине ограничения мессенджера Telegram в России.

Пользователь пишет, что доступ к сайту artofproblemsolving.com уже закрыт у операторов «Мегафон» и «Билайн».

По какой причине был заблокирован тематический сайт достоверно неизвестно, впрочем на нем в основном обсуждались математические правила и уравнения.