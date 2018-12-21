Роскомнадзор опроверг информацию об опасном для пользователей Javascript

В сети появилась информация, что на сайте Роскомнадзора есть скрипт, который собирает данные пользователей.

В ведомстве уже опровергли эту информацию и заявили, что Javascript на сайте служит для кибербезопасности, но никак не для сбора данных.

В пресс-службе ведомства отметили, что специальный скрипт предоставляется компанией ПАО «Ростелеком» согласно контракту по обеспечению безопасности и защиты веб-ресурсов Роскомнадзора.

Как отмечает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Роскомнадзора, ни о каком сборе данных о пользователях речи не идет.

Сайт является частью системы федеральной службы, а к таким ресурсам предъявляют особые требования по безопасности.