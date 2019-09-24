Роскомнадзор: Apple TV+ это серьезный вызов для онлайн-кинотеатров

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Роскомнадзор: Apple TV+ это серьезный вызов для онлайн-кинотеатров

24.09.2019 14:18

Руководство Роскомнадзора в сервисе Apple TV+ видит серьезную угрозу российским онлайн-кинотеатрам.
Apple свой новый стриминговый сервис Apple TV+ запустит 1 ноября, причем он будет доступен и в РФ.

При этом подписка на американский сервис будет в два, а то и три раза дешевле, чем в российских онлайн-кинотеатрах.

Как ранее «АСТЕРА» писала, Apple TV+ будет работать на всех гаджетах компании, включая Apple TV.

Также пользоваться сервисом можно будет на некоторых телевизорах от компании Samsung. В общей сложности доля таких устройств в РФ достаточно большая. В России подписка на Apple TV+ будет составлять 199 рублей.

С такой ценой новый сервис может очень быстро получить большую долю на российском рынке.

Глава Роскомнадзора предлагает ускорить принятие подзаконных актов, которые активирует закон об ограничении иностранного владения аудиовизуальными сервисами.

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