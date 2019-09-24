Роскомнадзор: Apple TV+ это серьезный вызов для онлайн-кинотеатров

Руководство Роскомнадзора в сервисе Apple TV+ видит серьезную угрозу российским онлайн-кинотеатрам.

Apple свой новый стриминговый сервис Apple TV+ запустит 1 ноября, причем он будет доступен и в РФ.

При этом подписка на американский сервис будет в два, а то и три раза дешевле, чем в российских онлайн-кинотеатрах.

Как ранее «АСТЕРА» писала, Apple TV+ будет работать на всех гаджетах компании, включая Apple TV.

Также пользоваться сервисом можно будет на некоторых телевизорах от компании Samsung. В общей сложности доля таких устройств в РФ достаточно большая. В России подписка на Apple TV+ будет составлять 199 рублей.

С такой ценой новый сервис может очень быстро получить большую долю на российском рынке.

Глава Роскомнадзора предлагает ускорить принятие подзаконных актов, которые активирует закон об ограничении иностранного владения аудиовизуальными сервисами.