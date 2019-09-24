Роскомнадзор: Apple TV+ это серьезный вызов для онлайн-кинотеатров

Роскомнадзор: Apple TV+ это серьезный вызов для онлайн-кинотеатров24.09.2019 14:18
Руководство Роскомнадзора в сервисе Apple TV+ видит серьезную угрозу российским онлайн-кинотеатрам.
Apple свой новый стриминговый сервис Apple TV+ запустит 1 ноября, причем он будет доступен и в РФ.
При этом подписка на американский сервис будет в два, а то и три раза дешевле, чем в российских онлайн-кинотеатрах.
Как ранее «АСТЕРА» писала, Apple TV+ будет работать на всех гаджетах компании, включая Apple TV.
Также пользоваться сервисом можно будет на некоторых телевизорах от компании Samsung. В общей сложности доля таких устройств в РФ достаточно большая. В России подписка на Apple TV+ будет составлять 199 рублей.
С такой ценой новый сервис может очень быстро получить большую долю на российском рынке.
Глава Роскомнадзора предлагает ускорить принятие подзаконных актов, которые активирует закон об ограничении иностранного владения аудиовизуальными сервисами.
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