Роскачество проверило клоны приложений «ВКонтакте» для устройств на Android

Российские специалисты проверили клоны «ВКонтакте», через которые пользователи прослушивают музыку.

В Роскачестве проверку осуществляли только приложений из Google Play, так как в App Store подобных программ нет из-за политики компании Apple.

Проверку делали девяти самых популярных программ. Как оказалось, они запрашивают оправданные разрешения, при этом в них есть уязвимости, которые позволят злоумышленникам получить доступ к аккаунту пользователя.

Также в приложениях был обнаружен межсайтовый скриптинг, через который можно подделать ссылку на сервер, где легко можно похитить личные данные пользователя.

При использовании клонов «ВКонтакте» человек рискует потерять доступ к собственному аккаунту.

Специалисты Роскачества посоветовали пользователям использовать двухфакторную аутентификацию, которая способна защитить страницу от злоумышленников.