Роскачество проверило клоны приложений «ВКонтакте» для устройств на Android

Роскачество проверило клоны приложений «ВКонтакте» для устройств на Android26.06.2019 10:54
Российские специалисты проверили клоны «ВКонтакте», через которые пользователи прослушивают музыку.
В Роскачестве проверку осуществляли только приложений из Google Play, так как в App Store подобных программ нет из-за политики компании Apple.
Проверку делали девяти самых популярных программ. Как оказалось, они запрашивают оправданные разрешения, при этом в них есть уязвимости, которые позволят злоумышленникам получить доступ к аккаунту пользователя.
Также в приложениях был обнаружен межсайтовый скриптинг, через который можно подделать ссылку на сервер, где легко можно похитить личные данные пользователя.
При использовании клонов «ВКонтакте» человек рискует потерять доступ к собственному аккаунту.
Специалисты Роскачества посоветовали пользователям использовать двухфакторную аутентификацию, которая способна защитить страницу от злоумышленников.
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