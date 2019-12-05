Роскачество представило обновленный рейтинг наушников

Специалисты Роскачества протестировали наушники и назвали лучшие из них.

На тестах были как новые, так и прошлогодние модели, причем именно наушники 2018 года снова оказались в лидерах, а это Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2.

Следом за ними расположились новинки — Apple AirPods Pro и Sony WH-1000XM3.

Что касается новых наушников, то в Роскачестве отметили улучшенную эргономичность AirPods Pro качественный звук и удобство (все это в сравнении с обычными AirPods).

А вот новые наушники Galaxy Buds по мнению специалистов оказались хуже прошлогодних Gear IconX.

Гарнитура Sony WH-1000XM3 тоже уступила версии WH-1000XM2, но только по прочности, а вот качество звука и шумоподавление в WH-1000XM3 лучше, чем у старой модели гарнитуры.