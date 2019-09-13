Роскачество опубликовало новый рейтинг лучших смартфонов

Специалисты Роскачества протестировали новые смартфоны, и теперь список лучших телефонов обновлен.

Все модели, протестированные специалистами, проходили одинаковые тесты, по итогам которых им присваивали баллы.

На основе нового рейтинга потребители на официальном сайте Роскачества могут ознакомиться с лучшими устройствами и определится, какое именно больше подойдёт конкретно им.

В новом рейтинге список возглавили три модели от компании Samsung, а это модели Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.

Стоит отметить, что эксперты тестируют смартфоны по 231 параметру, и по итогам всех тестов в базе Роскачества уже находится 368 моделей, которые каждый желающий моет сравнить между собой.

В последнем рейтинге список пополнили Honor 20 lite, Huawei P30 lite, Alcatel 3 и Asus Zenfone Max M2, которые заработали свыше 3000 баллов.