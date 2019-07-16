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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для MacOS и Windows

16.07.2019 11:45

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний провели проверку антивирусных программ для систем Mac и Windows.

Тестировали 35 приложений, среди которых 10 для компьютеров компании Apple и 25 для ОС Windows.

Во время тестов проверяли, насколько антивирусы удобны в использовании и главное как они могут бороться с вредоносными программами.

Лучшим антивирусом для Windows стал Bitdefender Internet Security, его же бесплатная версия заняла в рейтинге третье место.

На втором месте ESET Internet Security. Для Mac лучшим был выбран ESET Cyber Security Pro, а следом за ним расположились Kaspersky Internet Security и Bitdefender Antivirus for Mac, которые заняли второе и третье место соответственно.

Также специалисты протестировали встроенную в macOS защиту от вирусов, но она, как и в прошлом году оказалась на последнем месте.

А вот «родной» антивирус Windows в сравнении с прошлым годом стал лучше и поднялся в рейтинге.

В Роскачестве отметили, что бесплатные антивирусы сейчас способны справляется со своими задачами не хуже, чем платные аналоги.

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