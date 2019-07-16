Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для MacOS и Windows

Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для MacOS и Windows16.07.2019 11:45
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний провели проверку антивирусных программ для систем Mac и Windows.
Тестировали 35 приложений, среди которых 10 для компьютеров компании Apple и 25 для ОС Windows.
Во время тестов проверяли, насколько антивирусы удобны в использовании и главное как они могут бороться с вредоносными программами.
Лучшим антивирусом для Windows стал Bitdefender Internet Security, его же бесплатная версия заняла в рейтинге третье место.
На втором месте ESET Internet Security. Для Mac лучшим был выбран ESET Cyber Security Pro, а следом за ним расположились Kaspersky Internet Security и Bitdefender Antivirus for Mac, которые заняли второе и третье место соответственно.
Также специалисты протестировали встроенную в macOS защиту от вирусов, но она, как и в прошлом году оказалась на последнем месте.
А вот «родной» антивирус Windows в сравнении с прошлым годом стал лучше и поднялся в рейтинге.
В Роскачестве отметили, что бесплатные антивирусы сейчас способны справляется со своими задачами не хуже, чем платные аналоги.
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