Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для MacOS и Windows

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний провели проверку антивирусных программ для систем Mac и Windows.

Тестировали 35 приложений, среди которых 10 для компьютеров компании Apple и 25 для ОС Windows.

Во время тестов проверяли, насколько антивирусы удобны в использовании и главное как они могут бороться с вредоносными программами.

Лучшим антивирусом для Windows стал Bitdefender Internet Security, его же бесплатная версия заняла в рейтинге третье место.

На втором месте ESET Internet Security. Для Mac лучшим был выбран ESET Cyber Security Pro, а следом за ним расположились Kaspersky Internet Security и Bitdefender Antivirus for Mac, которые заняли второе и третье место соответственно.

Также специалисты протестировали встроенную в macOS защиту от вирусов, но она, как и в прошлом году оказалась на последнем месте.

А вот «родной» антивирус Windows в сравнении с прошлым годом стал лучше и поднялся в рейтинге.

В Роскачестве отметили, что бесплатные антивирусы сейчас способны справляется со своими задачами не хуже, чем платные аналоги.