Роскачество испытало домашние и портативные колонки

В Роскачестве при поддержке Международной ассоциации организаций потребительских испытаний (ICRT) изучили представленные на российском рынке портативные колонки и стационарные домашние акустические системы.

На тестах специалистов побывало 68 моделей, из которых 41 портативная и 27 домашних колонок. Во время тестов уделяли внимание качеству звука, функциональности и энергозатратности.

Лидером по всем показателем стала портативная модель Ultimate Ears Roll. На втором месте оказалась Ultimate Ears Boom 2, причем первой она проиграла по качеству звучания, но опередила ее по времени автономной работы.

Остальных три места в ТОП-5 достались Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II, Vifa Helsinki и Sony SRS-XB40. Среди домашних колонок лучшими назвали Samsung — R5 и R1, которые расположились на первых позициях.

На третьей строчке Naim MU-SO QB, а четвертое и пятое место оказалось за Samsung R7 и Bang & Olufsen.

Эксперты отметили, что средняя оценка по качеству звучания у домашних колонок выше, чем у переносных колонок.