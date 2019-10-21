«Роскачество» дает советы на случай кражи или утери смартфона

Современные смартфоны стали большими помощниками для пользователя, но в них сейчас хранится огромное количество важной информации, которую, как правило, оберегают от посторонних.

Но бывает так, что смартфон теряется или его крадут, и в этом случае третьим лицам могут попасть данные, которые они могут использовать в личных целях.

Специалисты Роскачества дали несколько советов, как уберечь свои данные, если смартфон был украден или утерян.

Самый надежный способ, это включить дистанционную блокировку устройства, но это нужно сделать еще до того, как аппарат попал в руки посторонних.

При активном режиме дистанционной блокировки пользователь может стереть все данные со смартфона.

Еще один способ, это использовать сканер отпечатка пальца или систему распознавания лица, в зависимости от возможностей аппарата. Также можно активировать пин-код или графический ключ.

При утере аппарата еще следует обратиться к оператору и заблокировать SIM-карту, а это нужно чтобы злоумышленники не смогли быстрыми переводами через СМС вывести средства с банковской карты.

Также пользователю следует заблокировать банковские карты, которые подвязаны с номеру телефона.