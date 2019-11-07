«Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей

«Росатом» запустил проект по разработке квантового компьютера, на создание которого выделяют около 24 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на информацию от госкорпорации.

Квантовый компьютер должны разработать до 2024 года, а для его создания будет подключено большое количество отечественных организаций, занимающихся квантовыми вычислениями.

Проект по разработке компьютера возглавил Руслан Юнусов.

Стоит отметить, что квантовый компьютер способен выполнять расчеты, которые не в состоянии делать суперкомпьютеры.

В «Росатоме» отметили, что квантовый компьютер способен проводить моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи и работать с большими данными.