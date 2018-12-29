«Росатом» приблизился к созданию уникальной «ядерной батарейки»29.12.2018 13:55
В России завершили очередной этап подготовки для создания так называемой «ядерной батарейки», которую в будущем намерены использовать в электронных системах, связанных с искусственным интеллектом.
«Росатом» завершил новый этап создания бета-вольтаического источника питания на основе радиоактивного изотопа никель-63 (его еще называют «ядерной батарейкой»).
В так называемой «ядерной батарейке» лежит принцип бета-распада и превращение его в энергию через полупроводниковый преобразователь.
Все испытания перспективной технологии «Росатом» проводит на собственных предприятиях.
В целом проект планируют применять в приборах нового типа, которые станут новейшей архитектурой для электронных систем.
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