Роботы Mini Cheetah на видео сыграли в футбол и синхронно выполнили сальто

Такое большое количество одинаковых роботов редко когда можно увидеть.

Разработчики Массачусетского технологического института вывели на лужайку 9 мини-роботов Cheetah.

Прогулку записали на видео, а позже выложили в YouTube. На видео можно увидеть игру роботов с мячом, короткую пробежку и синхронное обратное сальто.

Подремонтированные Mini Cheetah весят всего 9 кг, и способны передвигаться со скоростью до 8,8 км/ч, причем их научили двигаться по неровностям, а при падении на спину переворачиваться и делать сальто.

