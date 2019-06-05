Результаты ЕГЭ выпускники могут узнать в сети «ВКонтакте»

Выпускники школ теперь могут узнать свои результаты ЕГЭ через самую популярную в России социальную сеть – «ВКoнтакте».

В пресс-службе соцсети заявили, что результаты отображаются в сервисе «Результаты ЕГЭ».

Этот сервис полностью настраиваемый и в нем можно включить уведомления, а также ознакомится о статусе экзамена и узнать баллы.

«Результаты ЕГЭ» подключен к порталу Единого государственного экзамена, поэтому после публикации результатов на портале информация сразу появится в сервисе.

Через сервис «Результаты ЕГЭ» зарегистрированные пользователи могут поделиться результатами со своими друзьями.

Разработка «Результаты ЕГЭ» велась студентами НИУ ВШЭ на базе VK Mini Apps.