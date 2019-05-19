Рендер от PhoneArena раскрыл особенность смартфона Samsung Galaxy Note10

На основе информации инсайдера Ice Universe дизайнерам портала PhoneArena удалось создать рендеры Galaxy Note10.

Ранее инсайдер сообщал, что фронтальная камера в смартфоне со стилусом будет расположена по центру, и ее установят непосредственно в экран, как в Galaxy S10.

Но в текущем корейском флагмане фронтальная камера расположена в правом верхнем углу, а в Note10 отверстие сделают по центру.

По слухам, в Galaxy Note10 будет установлена 10 Мп фронтальная камера, а вот в Galaxy Note 10 Pro фронтальная камера будет двойная с дополнительной 8 Мп для измерения глубины.

На тыльной стороне Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro изменится расположение модулей и их количество.

В первом будет три датчика, а во втором — четыре. Ранее сообщалось, что корейские фаблеты получат новый формат памяти — UFS 3.0. В Galaxy S10 сейчас установлена память стандарта UFS 2.1.