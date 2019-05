Рекламный ролик OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro возмутил поклонников

Компания OnePlus постоянно подогревает интерес к своим новым флагманам, которые будут представлены уже 14 мая.

Также ведется и активная рекламная кампания, а последний видеоролик вызвал неоднозначную реакцию поклонников.

Дело в том, что OnePlus выпустила OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, вероятно рекламируя их производительность, однако его можно трактовать и иначе.

Слоган рекламного ролика оказался следующим: «Мы только что сделали ваш телефон медленнее».

То есть его можно трактовать как рекламу более производитель устройств, но можно и подумать, что компания намеренно занижает скорость работы старых устройств, как это практиковала «яблочная» компания.

We just made your phone slower. #OnePlus7Pro https://t.co/ViZaz53XXk pic.twitter.com/5QduK6VOWR

— OnePlus (@oneplus) 1 мая 2019 г.