Рекламные постеры раскрывают оснащение смартфона Huawei Maimang 8

В сети были опубликованы официальные постеры Huawei Maimang 8. Про этот аппарат раньше сообщали инсайдеры, а исходя из изображений их информация оказалась полностью правдивой.

На изображениях было подтверждено, что смартфон получит экран с каплевидным вырезом и тройную камеру.

Известно, что в смартфоне установят 6,21-дюймовый дисплей, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. В продажу смартфон поступит под управлением Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.2.



Основной модуль камеры в аппарате будет на 24 Мп. Еще будет реализована система искусственного интеллекта с автоматической системой определения сцен. Презентация Huawei Maimang 8 состоится 5 июня.