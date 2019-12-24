Рейтинг самых опасных для здоровья смартфонов обновили

Фирма FeganScott опубликовала обновленный рейтинг самых опасных смартфонов, проведя исследование.

Самые опасные смартфоны были названы исходя из показателей уровня электромагнитного излучения. Тесты смартфонов проводили специалисты Федеральной комиссии связи США.

По результатам исследования было установлено, что самыми опасными для здоровья человека являются смартфоны iPhone 7 Plus, 8, XR, Samsung Galaxy S8, S9 и S10.

Например, в модели Galaxy S8 показатель оказался в три раза больше допустимого уровня, а в iPhone 8 и вовсе в пять раз.

В FeganScott заявили, что компании, выпускающие опасные смартфоны, обязаны нести ответственность за свою продукцию.

В фирме требуют, чтобы компании оплачивали лечение пострадавшим от смартфонов.

После публикации этого отчета ситуацию прокомментировал представитель FCC, заявив, что лабораторные тесты с реальными условиями эксплуатации смартфоном общего имеют мало. Поэтому в целом, все смартфоны можно назвать безопасными.