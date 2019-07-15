Рейтинг мощных процессоров SiSoftware возглавил 64-ядерный AMD Epyc 7702P

Еще не представленный процессор AMD Epyc 7702P уже возглавил рейтинг бенчмарка SiSoftware.

В тестах был замечен 64-ядерный чип от AMD, который после тестирования занял первое место по производительности, тем самым сдвинув на второе место прошлого лидера — Xeon W-3175X с 28 ядрами.

За счет SiSoftware стали известны точные характеристики AMD Epyc 7702P.

В этом процессоре 64 физических ядра и 128 виртуальных. В прошлом AMD Epyc 7601 было 32 физических и 64 виртуальных ядра.



AMD Epyc 7702P работает на базовой частоте 1,47 ГГц, максимальная частота чипа 3,35 ГГц. Кеш-память второго уровня 32 МБ, третьего уровня составляет 256 МБ.

Также бенчмарк подтвердил информацию о поддержке восьмиканального контролера ОЗУ и 128 линий шины PCIe 4.0.