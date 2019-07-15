Рейтинг мощных процессоров SiSoftware возглавил 64-ядерный AMD Epyc 7702P

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Рейтинг мощных процессоров SiSoftware возглавил 64-ядерный AMD Epyc 7702P

15.07.2019 13:51

Еще не представленный процессор AMD Epyc 7702P уже возглавил рейтинг бенчмарка SiSoftware.

В тестах был замечен 64-ядерный чип от AMD, который после тестирования занял первое место по производительности, тем самым сдвинув на второе место прошлого лидера — Xeon W-3175X с 28 ядрами.

За счет SiSoftware стали известны точные характеристики AMD Epyc 7702P.

В этом процессоре 64 физических ядра и 128 виртуальных. В прошлом AMD Epyc 7601 было 32 физических и 64 виртуальных ядра.


AMD Epyc 7702P работает на базовой частоте 1,47 ГГц, максимальная частота чипа 3,35 ГГц. Кеш-память второго уровня 32 МБ, третьего уровня составляет 256 МБ.

Также бенчмарк подтвердил информацию о поддержке восьмиканального контролера ОЗУ и 128 линий шины PCIe 4.0.

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