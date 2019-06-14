Redmi выпустит смартфон с 64-Мп основной камерой

Модель с высоким для смартфонов разрешением предоставит компании производитель Samsung.



Этот модуль носит название ISOCELL Bright GW1 и имеет разрешение 64 Мп. Новым смартфоном с таким основным датчиком в камере окажется модель бренда Redmi.

Также ранее сообщалось, что сама корейская компания предложит ISOCELL GM1 для смартфона Samsung Galaxy A70s.

Серийное производство сенсора ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп стартует во второй половине этого года, а первые смартфоны с ним появятся до конца года.