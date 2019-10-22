Redmi все-таки готовит смартфон Redmi Note 8T с NFC

Именно NFC и станет главным отличием нового смартфона от обычного Redmi Note 8.

Ранее были сообщения о том, что бренд Redmi готовит новую версию смартфона с названием Note 8T.

Тогда официально в компании его разработку не подтвердили, а позднее его существование опровергли инсайдеры.

Но оказалось, что Redmi все-таки готовит смартфон Redmi Note 8T, который получит модуль NFC.

В устройстве будет установлен процессор Snapdragon 665, батарея на 4 000 мАч и четверная основная камера с модулями на 48, 8, 2 и 2 Мп.