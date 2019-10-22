Redmi все-таки готовит смартфон Redmi Note 8T с NFC

Redmi все-таки готовит смартфон Redmi Note 8T с NFC23.10.2019 00:15
Именно NFC и станет главным отличием нового смартфона от обычного Redmi Note 8.
Ранее были сообщения о том, что бренд Redmi готовит новую версию смартфона с названием Note 8T.
Тогда официально в компании его разработку не подтвердили, а позднее его существование опровергли инсайдеры.
Но оказалось, что Redmi все-таки готовит смартфон Redmi Note 8T, который получит модуль NFC.
В устройстве будет установлен процессор Snapdragon 665, батарея на 4 000 мАч и четверная основная камера с модулями на 48, 8, 2 и 2 Мп.
Redmi Note 8T (left) vs Redmi Note 8 (right).#RedmiNote8 #RedmiNote8T #48MP #Xiaomi pic.twitter.com/KilQs1GhBF
— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) 21 октября 2019 г.
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