Redmi в октябре представит Note 8T на базе SoC Snapdragon 730G

Компания Redmi в своих новых смартфонах Note 8 и Note 8 Pro использует разные платформы.

Так, в младшей модификации установлен процессор от компании Qualcomm, а в Pro-версии установили решение от MediaTek.

По слухам, китайский бренд готовит смартфон Redmi Note 8T, в котором применят недорогую игровую платформу Snapdragon 730G.

Напомним, в отличие от Snapdragon 730 в 730G на 15% увеличена производительность в играх.

Предполагается, что производительность Redmi Note 8T с Snapdragon 730G будет на уровне Redmi Note 8 Pro с процессором MediaTek Helio G90T. Этот чип тоже преподносят пользователям как игровой.

Как пишет «ГазетаDAILY», презентация смартфона Redmi Note 8T должна состоятся в октябре.