Redmi в октябре представит Note 8T на базе SoC Snapdragon 730G

Redmi в октябре представит Note 8T на базе SoC Snapdragon 730G28.09.2019 01:02
Компания Redmi в своих новых смартфонах Note 8 и Note 8 Pro использует разные платформы.
Так, в младшей модификации установлен процессор от компании Qualcomm, а в Pro-версии установили решение от MediaTek.
По слухам, китайский бренд готовит смартфон Redmi Note 8T, в котором применят недорогую игровую платформу Snapdragon 730G.
Напомним, в отличие от Snapdragon 730 в 730G на 15% увеличена производительность в играх.
Предполагается, что производительность Redmi Note 8T с Snapdragon 730G будет на уровне Redmi Note 8 Pro с процессором MediaTek Helio G90T. Этот чип тоже преподносят пользователям как игровой.
Как пишет «ГазетаDAILY», презентация смартфона Redmi Note 8T должна состоятся в октябре.
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