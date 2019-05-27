Redmi тизером напомнила о презентации нового ноутбука

О новом смартфоне Redmi K20 известно уже много, а различные сообщения о нем появились каждый день.

Но вот ноутбук, презентация которого была анонсирована в один день с Redmi K20, оказался на фоне флагмана в тени.

Тем не мене накануне официального дебюта в компании решили напомнить о ноутбуке и опубликовали тизер. Новинка будет представлена 28 мая и подробностей о ней почти нет.

Если верить инсайдерской информации, то ноутбук будет называться RedmiBook 14.

Работать он будет на процессоре CPU Intel Core i3, Core i5 или Core i7, а оперативной памяти будет до 8 ГБ. При этом твердотельные накопители в устройстве предложат до 512 ГБ.