Redmi с 14 августа начинает распродажу флагманского Redmi K20 Pro

Redmi на китайском рынке начала снижать цены на свои популярные смартфоны.

Так 1 августа в продажу по сниженной цене поступили Redmi K20 Pro и Redmi K20, но тогда ее раскупили за несколько минут.

Завтра бренд Redmi начнет продажу еще одной партии Redmi K20 Pro с ценником существенно ниже чем на старте продаж.

Так, Redmi K20 Pro в Китае будет предлагаться за 350 долларов и это за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. На старте продаж за эту конфигурацию производитель просил 400 долларов.

Также завтра начнутся продажи новой версии Xiaomi Mi 9 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, которую оценили в 465 долларов.