Redmi продал за месяц более 1 млн смартфонов Redmi K20

Об успехах нового смартфона представители бренда поделились в социальной сети.

В частности, вице-президент бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) сообщил, что с момента старта продаж Redmi K20 разошлись тиражом в количестве более 1 млн смартфонов.

Таких результатов модель достигла за месяц.

Как сообщил представитель бренда, в честь такого события они запускают акцию, в рамках которой на территории Китая Redmi K20 и его старшая версия будут предлагаться с мобильным аккумулятором на 10 тыс. мАч или зарядным устройством на 27 Вт в подарок.