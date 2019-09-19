Redmi представил премиальную версию Redmi K20 Pro

Бренд Redmi представил новую версию флагманского смартфона Redmi K20 Pro, которая выйдет в продажу под названием Premium. В новой версии смартфона основные изменения произошли под «капотом».

Redmi K20 Pro был представлен в мае. В этом устройстве установили дисплей диагональю 6,39-дюйма, подэкранный сканер отпечатка пальца и фронтальную выдвижную камеру.

В Redmi K20 Pro установлен процессор Snapdragon 855, а версия Premium получила Snapdragon 855 Plus и увеличенный объём памяти.

Будет предложена версия с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. Такая конфигурация в Китае будет стоить $450.

Также можно будет купить Redmi K20 Pro Premium 8/128 за $380 и 8/512 ГБ за $425.