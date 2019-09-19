Redmi представил премиальную версию Redmi K20 Pro

Redmi представил премиальную версию Redmi K20 Pro19.09.2019 22:35
Бренд Redmi представил новую версию флагманского смартфона Redmi K20 Pro, которая выйдет в продажу под названием Premium. В новой версии смартфона основные изменения произошли под «капотом».
Redmi K20 Pro был представлен в мае. В этом устройстве установили дисплей диагональю 6,39-дюйма, подэкранный сканер отпечатка пальца и фронтальную выдвижную камеру.
В Redmi K20 Pro установлен процессор Snapdragon 855, а версия Premium получила Snapdragon 855 Plus и увеличенный объём памяти.
Будет предложена версия с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти. Такая конфигурация в Китае будет стоить $450.
Также можно будет купить Redmi K20 Pro Premium 8/128 за $380 и 8/512 ГБ за $425.
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