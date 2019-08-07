Redmi представил 64-Мп камеру для своих смартфонов

Уже известно, что под брендом Redmi будет выпущен смартфон с основным модулем камеры разрешением 64 Мп.

Эта информация была подтверждена в рамках специально организованного мероприятия компанией Xiaomi.

Последняя к слову упомянула о другом своем устройстве, которое будет оснащено камерой на 108 Мп. Теперь Redmi представил 64-мегапиксельную камеру для своих смартфонов.

Как и ожидалось, главный датчик в новой модели смартфона будет от Samsung и этот сенсор носит название Samsung ISOCELL GW1 и был представлен в начале года.

В нем используется 1/1,7-дюймовый датчик, в котором размер пикселя составляет 1,6 мкм. Во время съемки этот датчик преобразует 4 пикселя в 1 с размером 1,6 мкм, а это позволяет делать качественные фотографии разрешением 16 Мп.

Помимо этого, этот сенсор еще использует технологию ISOCELL PLUS, позволяющую точно передавать цвета. В каком конкретно смартфоне Redmi появится этот модуль информацию не раскрывают.