Redmi поставила уже более 4 млн ажиотажных смартфонов Note 7

Новый смартфон Redmi Note 7 оказался прорывным на рынке смартфонов и быстро привлек внимание громадного количества потенциальных покупателей, блогеров и журналистов.



Еще во время приема предварительных заказов спрос на новый аппарат Redmi Note был большим, а с выходом его на китайский рынок и вовсе продажи оказались ажиотажными.

Ситуация оказалась не хуже и с выходом смартфона за пределы Китая, где новинка также пользуется отличным спросом.

К слову в России первую партию Note 7 раскупили за полчаса, правда партия была ограничена 15 тыс. экземплярами и они предлагались со скидкой.

В результате в Redmi сообщили, что они поставили уже более 4 млн ажиотажных смартфонов Note 7. Результат более 4 млн штук был достигнут еще 29 марта.

В планах бренда в течении нескольких месяцев достигнуть результата поставок более 10 млн штук.