Redmi Note 8 с камерой на 64 Мп будет представлен 7 августа

Бренд Redmi сегодня официально анонсировал презентацию нового смартфона, который получит основной модуль в камере на задней панели разрешением 64 Мп.

Вместе с тизером в Сети распространили и некоторые подробности о новинке.

Так, есть данные, что модель Redmi Note 8 на китайском рынке получит процессор MediaTek Helio G90T, а для глобального рынка в нем предложат чип от Qualcomm.

Стоимость этого аппарата окажется выше, чем у Redmi Note 7, но и некоторые характеристики в нем окажутся лучше, в том числе и основная камера.

Официальная презентация смартфона состоится 7 августа и тогда мы узнаем все характеристики новой модели.