Redmi Note 8 распаковали и разобрали на официальном видео

Xiaomi на своём официальном YouTube канале опубликовала распаковку и разборку Redmi Note 8.

Этот смартфон вчера стали предлагать за пределами Китая, но на российском рынке пока доступен только Redmi Note 8 Pro.

В первом ролике продемонстрировали комплектацию смартфона, которая состоит из 10 Вт блока питания, кабеля и силиконового чехла.



Во втором ролике Redmi Note 8 был полностью разобран. В видео отметили наличие в смартфоне защитных стекол Gorilla Glass, защитной пластины и камеры с датчиком на 48 Мп, а также процессор Snapdragon 665.

