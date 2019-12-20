Redmi Note 8 Pro появится в более дешевом варианте

Сетевой информатор Мукул Шарма, который часто предоставляет различную информацию про смартфоны Redmi и Xiaomi рассказал про новую версию Redmi Note 8 Pro.

Данный аппарат является бестселлером бренда, и как оказалось скоро выйдет более дешевый вариант смартфона.

Сейчас на рынке существует три версии — 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ. Но по информации инсайдера, компания еще готовит вариант с 4 ГБ оперативной памяти.

Когда она выйдет и сколько будет стоить неизвестно. Redmi Note 8 Pro с 4 ГБ оперативной памяти уже зарегистрирован в базе TENAA, а значит его анонс состоится скоро.