Redmi Note 8 Pro начал получать стабильную версию прошивки MIUI 11

Redmi Note 8 Pro начал получать стабильную версию прошивки MIUI 1106.11.2019 13:40
Xiaomi следует своему графику распространения своей прошивки MIUI 11, и ее начали получать пользователи Redmi Note 5, а теперь сообщается, что фирменная оболочка вышла на Redmi Note 8 Pro.
Речь идет о стабильных версиях MIUI, так как бета-тестирование прошивки было организовано достаточно давно.
Пока MIUI 11 для Redmi Note 8 Pro основана на Android 9 Pie, а позже выйдет версия с Android 10.
MIUI 11 для Redmi Note 8 Pro распространяется на территории Китая, а глобальная версия начнет распространяться значительно позже.
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