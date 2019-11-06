Redmi Note 8 Pro начал получать стабильную версию прошивки MIUI 11

Xiaomi следует своему графику распространения своей прошивки MIUI 11, и ее начали получать пользователи Redmi Note 5, а теперь сообщается, что фирменная оболочка вышла на Redmi Note 8 Pro.

Речь идет о стабильных версиях MIUI, так как бета-тестирование прошивки было организовано достаточно давно.

Пока MIUI 11 для Redmi Note 8 Pro основана на Android 9 Pie, а позже выйдет версия с Android 10.

MIUI 11 для Redmi Note 8 Pro распространяется на территории Китая, а глобальная версия начнет распространяться значительно позже.