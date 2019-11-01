Redmi начала продажи ноутбука RedmiBook 14 Ryzen Edition с AMD Ryzen 5

Redmi после того как стал отдельным подразделением начал разрабатывать не только бюджетные смартфоны, но также беспроводные наушники и ноутбуки.

Недавно под брендом Redmi был представлен новый вариант ноутбука RedmiBook 14 Ryzen Edition, в котором уже устанавливается процессор от AMD, хотя ранее производитель использовал Intel Core.

Новая версия оснащена процессором AMD Ryzen 5 3500U и 8 ГБ оперативной памяти, SSD накопитель в ноутбуке емкостью 512 ГБ.

В ноутбуке установлена 14-дюймовая IPS матрица с разрешением Full HD, а его экран занимает 81,2% площади верхней панели.

Корпус устройства выполнен из металла. В ноутбуке есть следующие разъёмы: два USB 3.0 и один USB 2.0, HDMI и стандартный разъем для наушников.

В Китае RedmiBook 14 Ryzen Edition стоит 465 долларов, а в пересчёте это чуть более 300 тыс. рублей.