Redmi начала продажи ноутбука RedmiBook 14 Ryzen Edition с AMD Ryzen 5

Redmi начала продажи ноутбука RedmiBook 14 Ryzen Edition с AMD Ryzen 501.11.2019 17:54
Redmi после того как стал отдельным подразделением начал разрабатывать не только бюджетные смартфоны, но также беспроводные наушники и ноутбуки.
Недавно под брендом Redmi был представлен новый вариант ноутбука RedmiBook 14 Ryzen Edition, в котором уже устанавливается процессор от AMD, хотя ранее производитель использовал Intel Core.
Новая версия оснащена процессором AMD Ryzen 5 3500U и 8 ГБ оперативной памяти, SSD накопитель в ноутбуке емкостью 512 ГБ.
В ноутбуке установлена 14-дюймовая IPS матрица с разрешением Full HD, а его экран занимает 81,2% площади верхней панели.
Корпус устройства выполнен из металла. В ноутбуке есть следующие разъёмы: два USB 3.0 и один USB 2.0, HDMI и стандартный разъем для наушников.
В Китае RedmiBook 14 Ryzen Edition стоит 465 долларов, а в пересчёте это чуть более 300 тыс. рублей.
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