Redmi K30 Pro будет мало чем отличается от Redmi K30 5G

Недавно был представлен Redmi K30, который выпустили в двух версиях — с LTE и 5G.

Причем в первой устанавливается процессор Snapdragon 730G, а вот во втором смартфоне уже новый чип — Snapdragon 765G со встроенным 5G модемом.

Также готовится версия Redmi K30 Pro, но она будет представлена в следующем году, и уже известно, чем она будет отличаться от Redmi K30.

Известный информатор Мукул Шарма в базе TENAA обнаружил новый смартфон от Redmi.

Модель проходит под номером M2001G7AE и как указано в документе, этот смартфон может быть оборудован 6, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти.

По заявлению инсайдера, зарегистрированный аппарат является Redmi K30 Pro и отличатся он будет не только объемом памяти, но также и новым процессором Snapdragon 865.

Стоит отметить, что Redmi K30 5G на рынке появится только в январе и он будет доступен в вариантах 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ, но недавно «АСТЕРА» писала, что готовится еще версия с 12/512 ГБ памяти. Предположительно это будет спецверсия Redmi K30 5G.