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Redmi K20 в Китае получил стабильную версию Android 10

23.12.2019 21:54

Популярный в Китае смартфон Redmi K20 начал получать финальную версию оболочки MIUI 11, созданную на базе Android 10.

Компания пока распространяет прошивку только на территории Китая, а вот когда ее выпустят для Xiaomi Mi 9T (европейская версия смартфона) пока неизвестно.

Размер обновления 2,3 ГБ, и в нем внесено большое количество изменений, включая улучшенный режим экрана Always On, новый шрифты, мелодии и звуки.

Напомним, Redmi недавно представила Redmi K30. В этом смартфоне установлен обычный сканер, в то время как в Redmi K20 используется подэкранный.

Также в Redmi K30 отказались от выдвижной фронтальной камеры, и вместо нее в отверстие экрана установили двойной модуль.

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