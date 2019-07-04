Redmi K20 Pro получил версию в честь фильма «Мстители: Финал»

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4 августа : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Redmi K20 Pro получил версию в честь фильма «Мстители: Финал»

04.07.2019 13:37

Его презентация пока не состоялась, но фотографии новой специальной версии уже появились в Сети.


Дебют лимитированной серии Redmi K20 Pro состоится в ближайшее время и оценят ее явно больше 450 долларов.

Новинка получила название Redmi K20 Pro Marvel Hero Limited Edition и посвящена фильму «Мстители: Финал». Эта модель смартфона будет предлагаться в черном цвете с необычным оформлением.

На задней панели смартфона использовалась стилистика костюма Железного человека.

Вместе со смартфоном будет предлагаться большая коробка, в которой предложат чехол и будет коллекционная карточка.

Redmi K20 Pro Marvel Hero Limited Edition поступит в продажу в топовой конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi

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