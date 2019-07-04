Redmi K20 Pro получил версию в честь фильма «Мстители: Финал»

Его презентация пока не состоялась, но фотографии новой специальной версии уже появились в Сети.



Дебют лимитированной серии Redmi K20 Pro состоится в ближайшее время и оценят ее явно больше 450 долларов.

Новинка получила название Redmi K20 Pro Marvel Hero Limited Edition и посвящена фильму «Мстители: Финал». Эта модель смартфона будет предлагаться в черном цвете с необычным оформлением.

На задней панели смартфона использовалась стилистика костюма Железного человека.

Вместе со смартфоном будет предлагаться большая коробка, в которой предложат чехол и будет коллекционная карточка.

Redmi K20 Pro Marvel Hero Limited Edition поступит в продажу в топовой конфигурации с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.