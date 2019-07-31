Redmi K20 Pro, K20, Note 7, Redmi 7 и 7A упадут в цене до $45

Смартфоны от бренда Redmi подешевеют с первого августа, только акция будет действительная на территории Китая.

Не исключено, что в скором времени снижение стоимости будет наблюдаться и на других рынках.

В списке моделей, на которые объявлены скидки с 1 августа, числятся Redmi K20 Pro, K20, Note 7, Redmi 7 и 7A, сообщает Gazetadaily.ru.

Минимальная сумма скидки составит 7,5 долларов и будет действовать на Redmi 7A, а вот максимальные 45 долларов будут действительны для смартфона Redmi K20 Pro, причем как в версии с 6, так и 8 ГБ оперативной памяти.