Redmi K20 получил первое крупное обновление

Флагманский смартфон Redmi K20 является одним из самых привлекательных устройств компании Xiaomi. В нем удачное сочетание дизайна, технологичных решений и цены.

Аппарат уже продается на многих рынках, и владельцы данного смартфона уже начали получать обновление прошивки, в котором содержится не только июньская заплатка системы безопасности ОС, но также и ряд улучшений для камеры устройства.

Версия MIUI 10.3.6 приносит на смартфон улучшенный игровой режим Game Turbo, который позволяет повысить производительность во время запуска «тяжелых» игр.

Также в обновлении исправили ряд ошибок, связанных с показом уведомлений.

Еще разработчики исправили ошибки, из-за которых иногда отключался экран. Еще была улучшена работа выдвижной фронтальной камеры, которая теперь делает более качественные снимки. Прошивка MIUI 10.3.6 пока распространяется поэтапно.