Redmi K20 под названием Xiaomi Mi 9T представят в России в июне

28 мая состоялась долгожданная для многих презентация «убийц флагманов» Redmi K20 и K20 Pro.

Внешне это оказались два абсолютно одинаковых смартфона, но процессоры у них разные. Более подробно о новинках «Астера» уже сообщала.

Еще до презентации новинок стало известно, что китайская компания готовит некие смартфоны с названием Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro.

Уже тогда предполагали, что такие названия получит тот самый Redmi K20, но для других рынков.

Как выяснилось, Redmi K20 под названием Xiaomi Mi 9T представят в России и состоится это событие уже в июне. О сроках презентации стало известно журналистам Hi-Tech Mail.ru.

По предварительным данным младшая модель новинки получит ценник около 25 тыс. рублей, а за старшую версию попросят 35 тыс. рублей.