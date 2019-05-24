Redmi K20 будет представлен в двух дорогих и одной бюджетной версиях

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24 июня : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Redmi K20 будет представлен в двух дорогих и одной бюджетной версиях

24.05.2019 12:36

Презентация Redmi K20 и Redmi K20 Pro состоится 28 мая. По новым данным будет представлено два устройства на базе процессора Snapdragon 855 и одно с более доступным чипом. Инсайдер @stufflistings в Twitter сообщил, что китайская компания покажет версию Redmi K20 с процессором Snapdragon 675.

Данный чип позволит очень сильно удешевить смартфон. По предварительным данным, такая версия будет стоить 175 долларов.

Ранее сообщалось, что самая доступная версия Redmi K20 Pro будет стоить 390 долларов, а самая дорогая 475 долларов.

Минимальная цена за Redmi K20 с процессором Snapdragon 855 составит 289 долларов.

Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая

Смартфон Redmi K20 получит аккумулятор на 4000 мАч с ИИ

Глава Xiaomi распространил официальный рендер флагмана Redmi K20

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