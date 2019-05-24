Redmi K20 будет представлен в двух дорогих и одной бюджетной версиях

Презентация Redmi K20 и Redmi K20 Pro состоится 28 мая. По новым данным будет представлено два устройства на базе процессора Snapdragon 855 и одно с более доступным чипом. Инсайдер @stufflistings в Twitter сообщил, что китайская компания покажет версию Redmi K20 с процессором Snapdragon 675.

Данный чип позволит очень сильно удешевить смартфон. По предварительным данным, такая версия будет стоить 175 долларов.

Ранее сообщалось, что самая доступная версия Redmi K20 Pro будет стоить 390 долларов, а самая дорогая 475 долларов.

Минимальная цена за Redmi K20 с процессором Snapdragon 855 составит 289 долларов.