Redmi и Black Shark пообещали недорогие 5G-смартфоны

Redmi и Black Shark пообещали недорогие 5G-смартфоны27.06.2019 16:05
Пока все смартфоны, которые сейчас появились на рынке и имеют возможность работать в сетях пятого поколения, получили высокую стоимость.
Но уже производители смартфонов стали обещать новые модели, которые будут доступны по невысокой цене и будут относиться к среднебюджетному сегменту.
Такие смартфоны уже пообещали бренды Redmi и Black Shark, причем их 5G-смартфоны появятся практически одновременно.
Представители этих брендов уже рассказали, что ведут разработку новых смартфонов, причем в Redmi обещают устройство по цене менее 290 долларов.
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