Redmi и Black Shark пообещали недорогие 5G-смартфоны

Пока все смартфоны, которые сейчас появились на рынке и имеют возможность работать в сетях пятого поколения, получили высокую стоимость.

Но уже производители смартфонов стали обещать новые модели, которые будут доступны по невысокой цене и будут относиться к среднебюджетному сегменту.

Такие смартфоны уже пообещали бренды Redmi и Black Shark, причем их 5G-смартфоны появятся практически одновременно.

Представители этих брендов уже рассказали, что ведут разработку новых смартфонов, причем в Redmi обещают устройство по цене менее 290 долларов.