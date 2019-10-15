Redmi готовит новые ноутбуки на базе процессоров AMD Ryzen

Redmi готовит новую версию недорого ноутбука RedmiBook 14 Enhanced Edition. Сейчас данная модель предлагается с процессорами от компании Intel.

Источник пишет, что RedmiBook 14 получит модификации на базе процессоров от AMD, а еще упоминают чипы Ryzen 5 и Ryzen 7.

Предположительно, таким образом базовая конфигурация китайского ноутбука будет стоить менее 300 долларов. Базовым ноутбуком станет версия с 8 ГБ ОЗУ и процессором Ryzen 5 3500U.

Презентация новинок состоится через несколько дней, а в продажу они поступят 21 октября.

Стоит отметить, что RedmiBook в Китае пользуются огромным спросом. В первую неделю продаж на RedmiBook 14 с процессорами Intel было оформлено более 1,5 млн заказов.