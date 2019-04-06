Redmi готовит к анонсу смартфоны Redmi Y3 и 7A

Их презентация должна состояться в течении одного-двух месяцев, о чем стало известно сразу от нескольких инсайдеров.

Выход новинок подтвердили и в смой компании, но никакой официальной информации не раскрывается.

В этом году бренд Redmi представит несколько новинок, ближайшими из которых станут модели Redmi Y3 и 7A.

Первая модель Redmi Y3, которая также известна как Redmi S3 выйдет где-то через месяц-два.

В этот же период выйдет и новый Redmi 7A, о котором известно лишь кодовое название C3F и то, что его стоимость будет более 100 долларов.