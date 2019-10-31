Redmi готовит 5G-смартфон на базе процессора MediaTek31.10.2019 20:06
Ни для кого не секрет, что MediaTek выпустит процессоры для среднебюджетных смартфонов, которые будут иметь поддержку работы в сетях пятого поколения.
В планах китайской компании Xiaomi выпустить в следующем году 10 5G-смартфонов, в числе которых будут и устройства под брендом Redmi.
Как стало известно инсайдерам, Redmi готовит 5G-смартфон на базе процессора MediaTek.
Есть даже предположение, что новой моделью с 5G может стать один из смартфонов линейки Redmi K30.
Просмотры:Метки: MediaTek, Redmi