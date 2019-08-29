Redmi презентовал 70-дюймовый телевизор за 35 тысяч рублей

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Redmi презентовал 70-дюймовый телевизор за 35 тысяч рублей

29.08.2019 12:41

Redmi после презентации своих смартфонов представила телевизор Redmi TV. Эта модель получила очень узкие рамки вокруг экрана и дисплей диагональю 70 дюймов.
Новинка получила матрицу с разрешением 4К и операционную систему Android TV с оболочкой Patchwall. В Китае она  будет стоить $531, что в пересчете составляет 35 тысяч рублей.

За такую стоимость у Redmi TV нет конкурентов, а если учесть диагональ и разрешение экрана, то модель будет пользоваться огромным спросом.

Для сравнения Xiaomi Mi TV 4S с 55-дюймовой матрицей стоит 34 тыс. рублей. Доберется ли Redmi TV до российского рынка пока неизвестно, но уверено можно сказать, что даже в Китае на данную модель будет наблюдаться огромный спрос.

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