Redmi презентовал 70-дюймовый телевизор за 35 тысяч рублей

Redmi после презентации своих смартфонов представила телевизор Redmi TV. Эта модель получила очень узкие рамки вокруг экрана и дисплей диагональю 70 дюймов.

Новинка получила матрицу с разрешением 4К и операционную систему Android TV с оболочкой Patchwall. В Китае она будет стоить $531, что в пересчете составляет 35 тысяч рублей.

За такую стоимость у Redmi TV нет конкурентов, а если учесть диагональ и разрешение экрана, то модель будет пользоваться огромным спросом.

Для сравнения Xiaomi Mi TV 4S с 55-дюймовой матрицей стоит 34 тыс. рублей. Доберется ли Redmi TV до российского рынка пока неизвестно, но уверено можно сказать, что даже в Китае на данную модель будет наблюдаться огромный спрос.