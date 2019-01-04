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5 февраля : суббота

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RED показала модуль Lithium — 3D-камеру для своего смартфона RED Hydrogen One

04.01.2019 23:07

RED Hydrogen One создавался как дорогое устройство нацеленное на профессионалов и цена в $1300 составляет только за сам смартфон без дополнительных модулей.
Еще на стадии разработки сообщалось, что к RED Hydrogen One можно будет подключать модули, но как они выглядят стало известно только 31 декабря.

На официальной страничке Facebook RED показала свой первый модуль для смартфона. Конечно то что было продемонстрировано сложно назвать модулем, а скорее смартфон является дополнением к этому модулю.

Производитель продемонстрировал 3D-камеру Lithium, которая рассчитана на профессионалов, где смартфон RED Hydrogen One в ней выступает в роли видоискателя.

И тут как раз пригодится голографический дисплей смартфона, который позволит просматривать отснятый 3D-материал.

Известно, что Lithium будет весить около 3 кг, а снимать она будет в H4V высокого качества. В Lithium установили два цифровых кинодатчика с зум-объективами.

Отмечается, что это самая компактная в мире система для захвата стереоскопических движущихся изображений.

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