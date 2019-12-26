Realme X50 5G оказался очередным безликим смартфоном

Realme X50 5G оказался очередным безликим смартфоном26.12.2019 17:17
Глава Realme обещал, что дизайн нового смартфона Realme X50 5G понравится каждому, то есть в компании обещали, что аппарат будет в очень красивом дизайне.
Сам смартфон еще официально не представили, и его покажут только 7 января, но сетевой информатор Мукул Шарма уже нашел официальные изображения смартфона и опубликовал их в Сети.
Как и ожидалось, Realme X50 5G получит внешность ничем не отличающуюся от других аппаратов бюджетного и среднего уровня.
В целом Realme X50 5G будет очередным безликим смартфоном с обычным ничем не выдающимся дизайном блоком камеры.
Также инсайдер опубликовал коробку смартфона. Напомним, Realme X50 5G на рынке будет конкурировать с Redmi K30 5G
Просмотры:Метки: Realme, Realme X50 5G