Realme X50 5G оказался очередным безликим смартфоном

Глава Realme обещал, что дизайн нового смартфона Realme X50 5G понравится каждому, то есть в компании обещали, что аппарат будет в очень красивом дизайне.

Сам смартфон еще официально не представили, и его покажут только 7 января, но сетевой информатор Мукул Шарма уже нашел официальные изображения смартфона и опубликовал их в Сети.

Как и ожидалось, Realme X50 5G получит внешность ничем не отличающуюся от других аппаратов бюджетного и среднего уровня.

В целом Realme X50 5G будет очередным безликим смартфоном с обычным ничем не выдающимся дизайном блоком камеры.

Также инсайдер опубликовал коробку смартфона. Напомним, Realme X50 5G на рынке будет конкурировать с Redmi K30 5G