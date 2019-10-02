Об этом официально заявили в компании Realme, анонсируя скорый дебют нового смартфона.

Новинка будет представлена через два дня и как завили в компании, Realme X2 Pro станет самым дешевым смартфоном с Snapdragon 855 Plus и экраном частотой 90 Гц.

Модель выйдет на рынок Европы и Азии, причем произойдет это одновременно. Realme X2 Pro будет выполнен в современном дизайне с каплевидным вырезом под селфи-камеру, а на задней панели новинки расположится камера с четырьмя модулями.

Главный датчик в камере получит разрешение 64 Мп и диафрагму F/1,8.

Также в камере будет широкоугольный модуль с углом обзора 115 градусов, датчик для портретной съемки, а также 20-кратный оптический зум.

Все подробности о новом смартфоне будут раскрыты в рамках пресс-конференции в Испании, которая состоится 4 октября.